Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das Umstyling

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 20.03.2008
Das Umstyling

Das UmstylingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 4: Das Umstyling

99 Min.Folge vom 20.03.2008Ab 12

Den Mädels geht es an die Haare: Das große Umstyling steht an. Das findet nicht jedes Mädchen so gut - es fließen einige Tränen beim Friseur!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen