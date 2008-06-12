Germany's Next Topmodel
Folge 17: Best Of
97 Min.Folge vom 12.06.2008Ab 12
Ein Wiedersehen mit allen 120 Kandidatinnen: Die ersten Schritte vor Heidi Klum, Peyman Amin und Rolf Scheider. Was passiert vor und hinter den Kulissen? Außerdem: Die schönsten und emotionalsten Momente sowie die aufregendsten Fotoshootings wie das unvergessliche Shooting mit einem Babylöwen, einem Schimpasen, einer Dogge und einem Falken mitten in New York. Darüber hinaus gibt es bisher unveröffentlichte Szenen zu sehen, unter anderem ein Fitness-Training mit David Kirsch.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen