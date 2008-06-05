Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das Finale

ProSiebenStaffel 3Folge 16vom 05.06.2008
Das Finale

Folge 16: Das Finale

100 Min.Folge vom 05.06.2008Ab 12

In der großen Live-Show müssen Christina, Jenny und Janina noch einmal alles geben und die Jury überzeugen. Mehr als tausend Fans werden sie im Studio beobachten - eine ganz neue Situation für die drei Finalistinnen.

