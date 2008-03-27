Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 27.03.2008
Folge 5: New York Fashion Week

96 Min.Folge vom 27.03.2008Ab 12

Heute geht es für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" erneut auf Reisen: Sie fliegen mit Heidi Klum über den großen Teich nach New York! Auf die Mädchen warten ein "tierisches" Fotoshooting und Castings bei namhaften Designern für die New York Fashion Week ...

ProSieben
