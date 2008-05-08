Germany's Next Topmodel
Folge 11: Action-Girl-Shooting
97 Min.Folge vom 08.05.2008Ab 12
Heute wartet auf die sieben Kandidatinnen Action pur: Die Mädchen drehen im Stil von "Kill Bill" einen knallharten Werbespot ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen