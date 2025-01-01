Germany's Next Topmodel
Folge 1: Casting in Köln
98 Min.Ab 12
Für das offene Casting macht die Jury in Köln und München halt. Zudem reisen Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop im "Topmodel"-Bus erstmals durch ganz Deutschland: Zuhause, in der Schule oder auf der Straße überraschen sie ihre Mädchen und nehmen sie mit auf die Topmodel-Reise.
Weitere Folgen in Staffel 10
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen