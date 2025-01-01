Germany's Next Topmodel
Folge 10: Bubble Gum
94 Min.Ab 12
Heidi Klum und Fotograf Kristian Schuller üben mit den Nachwuchsmodels für einen Werbespot-Dreh. Welches Mädchen besitzt die Präsenz, die vor der Filmkamera verlangt wird? Thomas Hayo fotografiert die Models für zwei imaginäre Magazine: Zuerst sollen sie einen High-Fashion-Look zeigen, auf dem zweiten Titelfoto steht der Körper im Fokus.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen