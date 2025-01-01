Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Staffel 10Folge 10
Germany's Next Topmodel

Folge 10: Bubble Gum

94 Min.Ab 12

Heidi Klum und Fotograf Kristian Schuller üben mit den Nachwuchsmodels für einen Werbespot-Dreh. Welches Mädchen besitzt die Präsenz, die vor der Filmkamera verlangt wird? Thomas Hayo fotografiert die Models für zwei imaginäre Magazine: Zuerst sollen sie einen High-Fashion-Look zeigen, auf dem zweiten Titelfoto steht der Körper im Fokus.

