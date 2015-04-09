Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 10Folge 9vom 09.04.2015
94 Min.Folge vom 09.04.2015Ab 12

Der Mund der Kandidatinnen bleibt offen stehen, als plötzlich Supermodel Toni Garrn beim Fotoshooting auftaucht. Und beim American Football-Shooting geht es sofort hart zur Sache: Zwischen Nebel, Dreck und mehreren muskelbepackten Football-Spielern müssen die Mädchen vor der Kamera um den eiförmigen Ball kämpfen, während Toni Garrn den Mädchen vom Spielfeldrand aus Tipps gibt.

