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Germany's Next Topmodel

Die erste Fashion Show

ProSiebenStaffel 10Folge 3vom 26.02.2015
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Germany's Next Topmodel

Folge 3: Die erste Fashion Show

93 Min.Folge vom 26.02.2015Ab 12

Heute müssen die Mädchen bei ihrer ersten Fashion-Show auf einem Laufsteg aus Kieselsteinen Standhaftigkeit beweisen. Die letzten 50, die den Bikini-Walk erfolgreich absolvierten, präsentieren sich beim steinigen Walk in atemberaubenden Kleidern von Designer Cengiz Abazoglu, dessen Kollektion Stars wie Nicole Scherzinger und Model Lena Gercke tragen. Doch es bahnt sich eine Reihe kleiner Katastrophen an ...

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