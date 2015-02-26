Germany's Next Topmodel
Folge 3: Die erste Fashion Show
93 Min.Folge vom 26.02.2015Ab 12
Heute müssen die Mädchen bei ihrer ersten Fashion-Show auf einem Laufsteg aus Kieselsteinen Standhaftigkeit beweisen. Die letzten 50, die den Bikini-Walk erfolgreich absolvierten, präsentieren sich beim steinigen Walk in atemberaubenden Kleidern von Designer Cengiz Abazoglu, dessen Kollektion Stars wie Nicole Scherzinger und Model Lena Gercke tragen. Doch es bahnt sich eine Reihe kleiner Katastrophen an ...
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen