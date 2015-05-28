Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das Finale

ProSiebenStaffel 10Folge 16vom 28.05.2015
Das Finale

Germany's Next Topmodel

Folge 16: Das Finale

94 Min.Folge vom 28.05.2015Ab 12

"If I can make it there, I'll make it anywhere" ... Das große Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" findet zum ersten Mal in New York statt. Wen küren Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop zu "Germany's next Topmodel" 2015? Um den Titel, das Cover auf der deutschen COSMOPOLITAN, den Model-Vertrag mit der Agentur OneEins Management und 100.000-Euro-Gewinnprämie kämpfen Anuthida aus Lübeck, Vanessa aus Bergisch Gladbach und Ajsa aus Tübingen.

