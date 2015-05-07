Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 10Folge 13vom 07.05.2015
93 Min.Folge vom 07.05.2015Ab 12

Ausziehtipps vom Supermodel. Die Kandidatinnen wissen nicht wie ihnen geschieht, als Heidi Klum kurz vor dem Entscheidungswalk mit der weltbekannten Modelschönheit Kate Upton den Raum betritt. Bevor Heidi die Halbfinalistinnen verkündet, zeigt das amerikanische Kurvenmodel den angehenden Topmodels, wie sie die Jacken auf dem Catwalk richtig präsentieren und während des Laufs elegant ausziehen.

