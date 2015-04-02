Germany's Next Topmodel
Folge 8: Unterwasser-Shooting
94 Min.Folge vom 02.04.2015Ab 12
Es ist das Fotoshooting, vor dem sich die Mädchen am meisten fürchten: Unterwasser vor der Kamera posieren. Welches Mädchen taucht elegant wie eine Meerjungfrau durchs Wasser oder schwebt im langen Tüllkleid wie eine Nymphe? Diese Woche bekommt die Jury Unterstützung von US-Topmodel Erin Wasson.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen