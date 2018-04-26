Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 13Folge 12vom 26.04.2018
Folge vom 26.04.2018Ab 12

Voluminöse Frisuren und bunte Shiftkleider - gestylt wie amerikanische Hausfrauen der 60er Jahre drehen die #GNTM-Models einen Werbespot für Haushaltsprodukte. Adrien Brody, Sienna Miller, Ashley Graham und Queen Latifah - Heidi Klum zeigt zwei ihrer #GNTM-Models auf der Benefizgala die Welt der Stars und Sternchen.

