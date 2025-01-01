Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 13Folge 4
Folge 4: Das große Umstyling!

119 Min.Ab 12

Bereit für einen neuen Look? Heute überraschen Heidi Klum und ihr Styling-Team die Nachwuchsmodels mit dem #GNTM-Umstyling in Los Angeles. Edgy, cool, elegant oder süß - Wie sehen die Kandidatinnen nach dem Umstyling aus? Wer bekommt eine Kurzhaarfrisur? Wer bekommt eine komplett neue Haarfarbe? Wer bekommt einen Pony?

