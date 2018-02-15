Germany's Next Topmodel
Folge 2: Das Nacktshooting
119 Min.Folge vom 15.02.2018Ab 12
Rankin is back. In der zweiten Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" lädt Jurychefin Heidi Klum ihre Topmodel-Anwärterinnen zu einem ersten, großen Shooting ein. Außerdem steht das erste Catwalk-Teaching auf dem Programm. Für die Entscheidung müssen die Nachwuchs-Models in von Heidi Klum designten Bikinis von einer hölzernen Plattform im Wasser springen und an den Strand schwimmen.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
