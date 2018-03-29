Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 13Folge 8vom 29.03.2018
99 Min.Folge vom 29.03.2018Ab 12

Paris, je t'aime: Bruna, Christina, Trixi und Sara fliegen für ein Casting des Fashion-Magazins Elle in die Stadt der Liebe. In Paris müssen sie für eine große Modestrecke mit ihren Modelqualitäten überzeugen. Wer wird "Miss Topmodel"? Wer bekommt die Krone? In der Entscheidung müssen sich die Nachwuchsmodels erstmals in einer "Miss Wahl" neben einer Konkurrentin aus ihrem Team beweisen. Dafür muss jedes Model in einem Plädoyer über sich selbst und ihre Konkurrentin sprechen.

