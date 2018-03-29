Germany's Next Topmodel
Folge 8: Magic Bride
99 Min.Folge vom 29.03.2018Ab 12
Paris, je t'aime: Bruna, Christina, Trixi und Sara fliegen für ein Casting des Fashion-Magazins Elle in die Stadt der Liebe. In Paris müssen sie für eine große Modestrecke mit ihren Modelqualitäten überzeugen. Wer wird "Miss Topmodel"? Wer bekommt die Krone? In der Entscheidung müssen sich die Nachwuchsmodels erstmals in einer "Miss Wahl" neben einer Konkurrentin aus ihrem Team beweisen. Dafür muss jedes Model in einem Plädoyer über sich selbst und ihre Konkurrentin sprechen.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen