Germany's Next Topmodel
Folge 7: Boys, Boys, Boys
96 Min.Folge vom 22.03.2018Ab 12
Die 20er Jahre feiern heute ein Comeback. Starfotograf Yu Tsai setzt die Topmodel-Anwärterinnen in glitzernden 20er Jahre Outfits neben einem Male Model in Szene. Für die Entscheidung verwandelt das #GNTM-Team ein echtes Gefängnis in einen Fashion-Hotspot. Die Topmodel-Anwärterinnen müssen in langen Roben durch einen Gefängnisgang gehen und sich dabei nicht von den lauten Gefängnisinsassen auf der anderen Seite des Zaunes beirren lassen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen