ProSiebenStaffel 13Folge 3vom 22.02.2018
Folge 3: Sprung in den Winter

118 Min. Folge vom 22.02.2018 Ab 12

Auf Heidi Klums Nachwuchsmodels wartet ein besonders schweißtreibendes Shooting in der Karibik. Starfotograf Max Montgomery bittet die Topmodel-Anwärterinnen auf einem Trampolin vor seine Kamera. Ausgestattet mit dicken Winteroutfits von Designer Tim Labenda müssen sie springend die richtige Pose finden. Im Finale haben die Mädchen die Chance auf ihren ersten Job. Für eine Fashion-Show sucht Designer Christian Cowan nach Models, die seine Kollektion vor 150 Gästen präsentieren.

