Germany's Next Topmodel
Folge 13: Water Edition
96 Min.Folge vom 03.05.2018Ab 12
Für eine besondere Entscheidung hat Heidi Klum drei Wochen vor dem Finale einen besonderen Gast eingeladen: Designer Wolfgang Joop beurteilt neben der Jurychefin, Thomas Hayo und Michael Michalsky, wie die Topmodel-Anwärterinnen in aufwendigen Kleidern über einen beregneten Catwalk laufen. Starke Nerven sind gefragt: Die Models gehen beim Unterwassershooting auf Tauchgang im Aquarium of the Pacific. Julianna, Christina und Jennifer kämpfen in New York um einen der größten Jobs.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen