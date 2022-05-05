Germany's Next Topmodel
Folge 14: Duellwoche
131 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12
Duell-Woche. Beim Casting kommt es vor allem auf die Persönlichkeit der Models an. Durch ein selbstausgesuchtes Outfit und Accessoire sollen sie ihre persönliche Superpower darstellen. Wer überzeugt den Kunden und ergattert den begehrten Job? Im Shooting ist dagegen Sportlichkeit gefragt: Die Models spielen in eleganten Kleidern ein Tennis-Match. Wer stolpert über sein Kleid und wer ist der wahre Tennisprofi? Thomas Hayo unterstützt in dieser Woche als Gastjuror.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen