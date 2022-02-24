Germany's Next Topmodel
Folge 4: Action Edition
123 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12
And Action! Die vierte Folge hat es in sich. In einem spektakulären Videodreh werden die Models per Knopfdruck aus einem Auto in die Luft katapultiert. Wer es schafft, dabei Contenance und Ausdruck zu bewahren, hat gute Chancen Heidi Klum zu überzeugen. Denn auf die Models, die sich am besten schlagen, wartet am nächsten Tag eine große Überraschung. Im Entscheidungswalk nimmt Model und Fashion-Influencerin Jasmin Sanders als Gastjurorin neben Heidi Klum Platz.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen