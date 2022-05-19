Germany's Next Topmodel
Folge 16: Der Einzug ins Finale
132 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12
Halbfinale! Das Shooting fordert von den Halbfinalistinnen noch einmal alles. Auf einer 5-Meter-hohen Schwingstange benötigen sie permanente Körperspannung, um unterschiedliche Posen und ein ausdrucksstarkes Face anbieten zu können. Wer hat ein gutes Körpergefühl und wer schreckt vor der Höhe zurück? Beim anschließenden Walk steht Heidi Klum mit ihrer Gastjurorin vor einer schwierigen Entscheidung: Welche Models haben sie überzeugt und ziehen so ins große Finale ein?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen