Der Einzug ins Finale

ProSiebenStaffel 17Folge 16vom 19.05.2022
132 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12

Halbfinale! Das Shooting fordert von den Halbfinalistinnen noch einmal alles. Auf einer 5-Meter-hohen Schwingstange benötigen sie permanente Körperspannung, um unterschiedliche Posen und ein ausdrucksstarkes Face anbieten zu können. Wer hat ein gutes Körpergefühl und wer schreckt vor der Höhe zurück? Beim anschließenden Walk steht Heidi Klum mit ihrer Gastjurorin vor einer schwierigen Entscheidung: Welche Models haben sie überzeugt und ziehen so ins große Finale ein?

