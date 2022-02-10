Germany's Next Topmodel
Folge 2: Bootcamp Edition
125 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12
Eat, sleep, model, repeat. Die Kandidatinnen stehen noch am Anfang ihrer Modelkarriere und müssen noch viel lernen. Deshalb steht die zweite Folge ganz unter dem Motto "Bootcamp Edition". Die Models haben im Catwalk-Training die einmalige Chance, persönliche Tipps von Topmodel Heidi Klum zu bekommen. Fotograf Yu Tsai steht ihnen in der Posing Class als Mentor zur Seite und beurteilt später auch als Gastjuror ihre Fortschritte.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
12
