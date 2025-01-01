Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 17Folge 5
146 Min.Ab 12

Castings, Castings, Castings! Heidi Klum gibt den Modelanwärterinnen ein exklusives Casting-Teaching bevor es nach Athen geht. Wer kann dort beim Casting-Marathon die Kunden von sich überzeugen und ergattert die meisten Jobs? Im abschließenden Entscheidungswalk sollen die Models in Lingerie-Mode mit ihrer Weiblichkeit überzeugen - ein selbstsicheres und stilvolles Auftreten ist gefragt. Wer kommt weiter und bekommt ein Ticket für das nächste große GNTM-Reiseziel?

ProSieben
