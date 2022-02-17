Germany's Next Topmodel
Folge 3: Promo Edition
130 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12
Die Promo Edition steht an! In der dritten Folge findet das Shooting für die deutschlandweite Plakat-Kampagne von "Germany's Next Topmodel" statt. Hier kommt es auf natürliche Schönheit an: Die Models bleiben ungeschminkt und ungestylt. Niemand geringeres als Starfotograf Rankin shootet die Bilder. Die Models, die sich am besten präsentieren, dürfen am nächsten Tag Seite an Seite mit Heidi Klum den Opener der Sendung drehen.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen