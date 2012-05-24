Zum Inhalt springenBarrierefrei
Underwater-Love

ProSiebenStaffel 7Folge 14vom 24.05.2012
Folge 14: Underwater-Love

97 Min.Folge vom 24.05.2012Ab 12

"Underwater Love" heißt das Motto des großen Fotoshootings in dieser Folge. Denn Heidi Klums Mädchen steht dieses Mal eine ganz besonderes Aufgabe bevor: Gemeinsam mit einem Männermodel müssen die Kandidatinnen für den Fotografen eine Liebesszene unter Wasser spielen. Wer zeigt schauspielerisches Talent? Und wer geht im wahrsten Sinne des Wortes unter?

