StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 1vom 10.03.2025
26 Min.Folge vom 10.03.2025

Brains langweilt sich. Fred hilft ihr, eine neue Beschäftigung zu finden, und sie verliebt sich in Tennis! Während sie weg ist, öffnet Fred eine Kiste mit Dingen, die er für Spielzeug hält, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine echte Armee kleiner außerirdischer Schiffe, die umherfliegen und das Labor angreifen. Brains bekämpft sie in einem Tennisschlägerkampf bis zum Ende.

