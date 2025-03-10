Trainer Papa / Das Ding, das übernachteteJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 13: Trainer Papa / Das Ding, das übernachtete
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Freds Vater möchte mehr Zeit mit ihm verbringen. Er wird der neue Sporttrainer an der Schule. Leider ist er so streng zu den Kindern, dass Fred Freitag benutzen muss, um falsche Notizen von ihren Eltern zu bekommen, bis nur noch Fred und Brains übrig sind, die das harte Training machen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
