Glücklicher Fred
Folge 19: Herr Perfekt / Freier Nachmittag
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Nora ist von Eddies wohltätigem Musikkonzert so beeindruckt, dass Fred den Freitag nutzt, um Eddie auszutricksen und ihn als Headliner der Show auftreten zu lassen.
