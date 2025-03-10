Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Glücklicher Fred

Nicht bereit zum Kampf / Mama-Bot

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 2vom 10.03.2025
Nicht bereit zum Kampf / Mama-Bot

Nicht bereit zum Kampf / Mama-BotJetzt kostenlos streamen

Glücklicher Fred

Folge 2: Nicht bereit zum Kampf / Mama-Bot

26 Min.Folge vom 10.03.2025

Wally Ks Schikanen bewegen Fred dazu, ihn zu einem Kampf herauszufordern, insgeheim überzeugt, dass Friday ihm besondere Kampfhandschuhe besorgen kann. Als Friday jedoch sein Gedächtnis verliert, versucht Fred, den Kampf abzusagen, aber es gelingt ihm nicht. Glücklicherweise wird Wally durch einen Angriff der niedlichen Aliens, der Cuddlemuffins, besiegt und Fred gebührt die Anerkennung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Glücklicher Fred
StoryZoo & Friends
Glücklicher Fred

Glücklicher Fred

Alle 1 Staffeln und Folgen