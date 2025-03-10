Die Rückkehr der Dirt Demons / Der neue FredJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Die Rückkehr der Dirt Demons / Der neue Fred
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Als Fred erfährt, dass Mort für ein Schulprojekt einen Film mit Nora dreht, versucht Fred, seinen eigenen besseren Film zu machen. Als billigen Spezialeffekt versucht Fred, seine alten Kumpels, die Dirt Demons, dazu zu bringen, im Film aufzutreten. Sie stimmen zu, sind aber beleidigt, als sie erkennen, dass sie die Bösen sein sollen.
Genre:Kinder, Unterhaltung, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Imira Unterhaltung