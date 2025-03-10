Eichhörnchen-Angst / Das große GanzeJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 20: Eichhörnchen-Angst / Das große Ganze
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Fred kann nicht glauben, dass Brains vor irgendetwas Angst hat, ganz zu schweigen von winzigen Eichhörnchen. Jedes Jahr wird ihre Stadt von Hunderten wandernder Eichhörnchen überrannt! Gemeinsam kämpfen sie darum, die Stadt von den Eichhörnchen zu befreien.
Glücklicher Fred
Genre:Kinder, Unterhaltung, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Imira Unterhaltung