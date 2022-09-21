Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
43 Min.

Dave Turin ist es in der Saisonpause nicht gelungen, ertragreiche Schürfgründe zu finden. Der Schatzsucher musste sich zudem einer Rückenoperation unterziehen. Und jetzt drängt die Zeit. Um ihre anvisierten Ziele zu erreichen, müssen die Glücksritter so schnell wie möglich ihre neue Waschanlage in Position bringen. Aber wo kann die Truppe satte Profite einfahren? Bei der Suche nach einem geeigneten Spot verlassen sich die Goldgräber nicht nur auf ihr Bauchgefühl. Die Männer testen in Idaho und Montana vier aussichtsreiche Abschnitte, bevor sie eine Entscheidung treffen.

