Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 07.12.2022: Der Mut der Verzweiflung
44 Min.Folge vom 07.12.2022
40 Unzen pro Woche: Die Abenteurer müssen im US-Bundesstaat Alaska einen Gang höher schalten, wenn sie ihre anvisierten Ziele erreichen wollen. Denn die Ausbeute entspricht noch nicht den Erwartungen. Während Jason Sanchez das Team am Glacier Creek zu Höchstleistungen antreibt, halten Dave Turin und sein Geschäftspartner Lance Baller rund 300 Kilometer entfernt Ausschau nach einem neuen Schürfspot. Michelle Stevens besitzt in der Nähe der alten Minenstadt Stevensville 1600 Hektar Land, das den Schatzsuchern eine goldene Zukunft bescheren könnte.
