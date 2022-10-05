Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 05.10.2022
44 Min.
Folge vom 05.10.2022

Dave Turin und seine Mitstreiter suchen in Alaska einen neuen Schürfspot. Die Schatzsucher nehmen am Prinz-William-Sund vielversprechenden Grund und Boden unter die Lupe. Der Claim am Glacier Creek umfasst 80 Hektar Land. Und nur an wenigen Stellen wurde bereits Gold gefördert, ein Großteil der Fläche ist noch unberührt. Das klingt versprechend, aber die Eigentümer verlangen 500 000 Dollar für die Mine. Das ist sehr viel Geld. Deshalb testen die Abenteurer im nördlichsten US-Bundesstaat das zu verarbeitende Material, bevor sie sich in Unkosten stürzen.

