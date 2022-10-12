Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 12.10.2022: Neustart in Alaska
Folge vom 12.10.2022
Dave Turin hat am Glacier Creek im US-Bundesstaat Alaska für 500 000 Dollar einen aussichtsreichen Claim gekauft. Dort hoffen die Glücksritter in den kommenden Wochen und Monaten auf reiche Beute, denn im legendären Abbaugebiet am Prinz-William-Sund wird seit Millionen von Jahren Edelmetall aus den Bergen in einen Fluss im Tal gespült. Am Schürfspot der Schatzsucher verlangsamt sich die Strömung und das Gewässer mündet in einem breiten Überschwemmungsgebiet. Das Team sucht auf dem Areal nach einer Ertragsschicht mit schweren Goldpartikeln.
