Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 19.10.2022: Sorge um The Roach
44 Min.Folge vom 19.10.2022
„The Roach“ wäscht 80 Kubikmeter Erdreich in der Stunde. Aber bevor die Anlage auf dem Claim ihre Arbeit aufnehmen kann, muss Nathan Clark das 157 Tonnen schwere Monstrum durch Wildbäche und über Schotterpisten an seinen Bestimmungsort manövrieren. Besonders knifflig wird die Fahrt an einer alten Holzbrücke, die über den Glacier Creek führt. Und nach drei Stunden hat „The Roach“ erst anderthalb Kilometer zurückgelegt. Denn die Kette hat nicht die richtige Spannung und springt von den Laufrollen. Können die Schatzsucher den Schaden in Alaska reparieren?
Genre:Reality, Abenteuer
