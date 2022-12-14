Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
44 Min. Ab 6

Dave Turin begibt sich in Quarantäne. Der Minenboss hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Bislang zeigt sein Körper keine Symptome, aber bis der Schatzsucher wieder reisen darf, muss sein Team im US-Bundesstaat Alaska ohne ihn auskommen. Nathan Clark bricht unterdessen nach Stevensville auf. Der Goldgräber soll dort mit Daves Geschäftspartner Lance Baller auf einem 1600 Hektar großen Stück Land Bodenproben nehmen. Und auf dem Claim am Glacier Creek wird Nathan ebenfalls gebraucht. Der Mechanik-Experte tanzt in dieser Folge auf zwei Hochzeiten.

