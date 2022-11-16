Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 16.11.2022: Die Bewährungsprobe
44 Min.Folge vom 16.11.2022Ab 12
Auf diesen Tag haben die Schatzsucher lange gewartet. Dave Turin und seine Mitstreiter bringen in Alaska ihre neue Schwerlastsiebanlage in Position. Das riesige Ungetüm ist doppelt so leistungsfähig wie die alte Maschine der Goldgräber. Wenn die Spezialanfertigung auf Hochtouren läuft, kann sie an einem Tag fast 3000 Tonnen Material verarbeiten. Vorausgesetzt, sie wird permanent mit Erdreich befüllt. Das stellt mit nur einem Bagger und einem Muldenkipper eine echte Herausforderung dar. Besteht der „Eagle“ im nördlichsten US-Bundesstaat den Härtetest?
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
