Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Showdown am Glacier Creek

DMAXFolge vom 09.11.2022
Showdown am Glacier Creek

Showdown am Glacier CreekJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Folge vom 09.11.2022: Showdown am Glacier Creek

44 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6

Dave Turin und Nathan Clarke nehmen nördlich von Valdez eine wichtige Lieferung in Empfang. Die neue Waschanlage des Teams wurde nach den Vorgaben der Schatzsucher gebaut. Sie hat ein extragroßes Einfüllsystem mit vibrierender Siebanlage. Aus 60 Hochdruckdüsen schießen pro Minute 7500 Liter Wasser, damit kann der Prototyp bis zu 150 Kubikmeter Schürfgut pro Stunde verarbeiten. Die Männer können es kaum erwarten, die Maschine zu testen. Aber vorher müssen sie das 30 Tonnen schwere Ungetüm sieben Kilometer weit zum Glacier Creek transportieren.

Alle verfügbaren Folgen