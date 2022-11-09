Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 09.11.2022: Showdown am Glacier Creek
44 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 6
Dave Turin und Nathan Clarke nehmen nördlich von Valdez eine wichtige Lieferung in Empfang. Die neue Waschanlage des Teams wurde nach den Vorgaben der Schatzsucher gebaut. Sie hat ein extragroßes Einfüllsystem mit vibrierender Siebanlage. Aus 60 Hochdruckdüsen schießen pro Minute 7500 Liter Wasser, damit kann der Prototyp bis zu 150 Kubikmeter Schürfgut pro Stunde verarbeiten. Die Männer können es kaum erwarten, die Maschine zu testen. Aber vorher müssen sie das 30 Tonnen schwere Ungetüm sieben Kilometer weit zum Glacier Creek transportieren.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.