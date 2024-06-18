Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

DMAXFolge vom 18.06.2024
44 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 6

Für Tony Beets war die bisherige Saison ein absoluter Albtraum. Von den geplanten 6.000 Unzen Gold hat der „Klondike-König“ erst weniger als 500 im Sack. Nach dem Fiasko am Indian River zieht der Boss des Familienunternehmens nun alle Kräfte am Paradise Hill zusammen. Dort muss das Team die 40 Tonnen schwere Stahltrommel der Waschanlage in Position bringen, damit Tonys Goldimperium wieder rund läuft. Derweil klingelt bei Parker Schnabel am Dominion Creek die Kasse. Dort liefert die monströse Anlage „Big Red“ saubere Ergebnisse: In nur einer Woche hat das Ungetüm 410 Unzen Gold gewaschen.

