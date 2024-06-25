Goldrausch in Alaska
Folge vom 25.06.2024: Hilferuf
44 Min.Folge vom 25.06.2024Ab 12
Pleiten, Pech und Pannen: Durch kostspielige Rückschläge ist das Goldunternehmen der Beets-Familie in Gefahr. Da Not am Mann ist, hat sich Tonys ältester Sohn Kevin nun doch bereit erklärt, am Paradise Hill mit anzupacken. Das Know-how und die Arbeitskraft des Chefmechanikers wird auch dringend benötigt. Denn nach monatelanger Reparatur soll endlich die 12-Meter-Trommel des Familienbetriebs zum Laufen gebracht werden. Auch die anderen Teams müssen auf dem steinigen Weg zum Gold Hürden überwinden: Das Business von Parker Schnabel gerät durch einen Dammbruch ins Stocken, und bei Rick Ness am Duncan Creek raucht ein Muldenkipper ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.