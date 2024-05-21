Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Das Gold der Gräben

Folge vom 21.05.2024
Das Gold der Gräben

Goldrausch in Alaska

44 Min.Folge vom 21.05.2024

Am Indian River geht es voran. Nachdem Probleme mit der Waschanlage behoben sind, und die Minenaufsicht grünes Licht gegeben hat, fördert das Unternehmen von Tony Beets endlich Gold. Der erste Cleanout der Saison bringt knapp über 60 Unzen, was 120.000 Dollar entspricht. Auch für Parker Schnabel und seine Truppe ist ein großer Tag gekommen: Beim ersten Auswaschen am Dominion Creek landen 132 Unzen auf der Waage. Derweil muss Rick Ness am Duncan Creek einen neuen Schürfabschnitt erschließen. Die Abraumhalde, die das Team bisher beackert hat, ist nämlich aufgebraucht.

