Goldrausch in Alaska
Folge vom 14.05.2024: 50 Unzen bis zum Wochenende
44 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 6
Der Thron von Klondike-König Tony Beets wackelt. Die Saison läuft bereits seit zwei Monaten, aber bislang hat das Unternehmen am Indian River keine einzige Unze Gold erwirtschaftet. Damit der Rubel endlich rollt, muss nun der wichtigste Baustein in Tonys Imperium, die Goldwaschanlage, zum Laufen gebracht werden. Auch am Duncan Creek steigt der Druck auf die Goldsucher:innen. Der Landbesitzer, von dem Rick Ness Schürfrechte erworben hat, will Kohle sehen. In wenigen Tagen muss Rick 50 Unzen Gold an seinen Verpächter bezahlen! Da kommen Probleme mit dem Förderbandsystem der Waschanlage ungelegen.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
