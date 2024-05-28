Goldrausch in Alaska
Folge vom 28.05.2024: Der Baumkuschler
44 Min.Folge vom 28.05.2024
Rick Ness verlegt seine Aktivitäten weiter flussaufwärts. An dem Schürfgebiet, das der Goldsucher Speckstreifen nennt, hofft der 42-Jährige auf fette Beute. Damit die Waschanlage „Rocky“ läuft, müssen zunächst der Generator sowie die 200.000 Dollar teure Pumpe zum neuen Einsatzort transportiert werden. Auch Parker Schnabel zieht heute mit schwerem Gerät um. Ein Teil seines Teams soll den so genannten El-Dorado-Abschnitt erschließen. Allerdings verzögert ein ärgerlicher Zwischenfall das Projekt: Der 39 Tonnen schwere Radlader von Liam Pukila ist von der Straße gerutscht und hat sich mit einem Baum verkeilt.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.