Goldrausch in Alaska
Folge vom 23.07.2024: Ricks letzte Chance
44 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 6
Mit der Waschanlage „Rocky“ hat das Team von Rick Ness am Uferabschnitt gute Gewinne erwirtschaftet. Aber wenn die Goldsucher:innen ihr Saisonziel von 1.000 Unzen erreichen wollen, müssen sie ein größeres Gerät zum Einsatz bringen. Die gewaltige Maschine „Monster Red“ schafft mindestens dreimal so viel Durchsatz in der gleichen Zeit. Daher verlagert das Team nun seine Kräfte ins Rally Valley, um mit dem Goliath unter den Goldwaschanlagen einen starken Saisonendspurt hinzulegen. Derweil sorgt Tonys Schwimmbagger für Ärger, und am Eureka Creek stößt Brian McCaughan mit einer Trommelfräse bis zum Permafrost durch.
