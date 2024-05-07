Goldrausch in Alaska
Folge vom 07.05.2024: Letzte Hoffnung für Fred
45 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 6
Die Doppelstrategie von Jungunternehmer Parker Schnabel zahlt sich aus. Während das Team am Dominion Creek weiter in Richtung Goldschicht vorstößt, klingelt am gepachteten zweiten Claim bereits die Kasse. Doch bevor es soweit ist, müssen Waschanlagen-Boss Tyson Lee und sein Kumpel Mike Tupper die tonnenschwere Höllenmaschine „Sluicifer“ zum Claim transportieren, aufs Fundament setzen sowie die Förderbänder montieren. Die Inbetriebnahme klappt reibungslos, und der erste Cleanout der Saison lässt Goldherzen höher schlagen: 125 Unzen im Wert von einer Viertelmillion Dollar.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.