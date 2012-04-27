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Goldrausch in Alaska

Rund um die Uhr

DMAXFolge vom 27.04.2012
Rund um die Uhr

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 27.04.2012: Rund um die Uhr

45 Min.Folge vom 27.04.2012

Das große Abenteuer am Klondike River entwickelt sich für Todd Hoffman und seine Crew zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Die Männer sind zwar vor kurzem auf eine Goldader gestoßen, doch die Saison ist schon sehr weit fortgeschritten. Der Winter naht mit riesigen Schritten und es bleiben kaum mehr 50 Tage, bis das Erdreich zu Eis gefriert. Bei einer durchschnittlichen Ausbeute von etwa 1 ½ Unzen pro Tag bleibt den Goldgräbern also nur eine Wahl: Sie müssen ihr Pensum deutlich erhöhen und ab sofort in Schichten arbeiten. Das bedeutet rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag.

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