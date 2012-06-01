Goldrausch in Alaska
Folge vom 01.06.2012: Winterzeit
45 Min.Folge vom 01.06.2012Ab 6
In Alaska hält der eisige Winter Einzug, und die Bedingungen werden von Tag zu Tag extremer. Deshalb packen die meisten Goldsucher ihre Sachen und kehren erst im Sommer wieder zurück. Nicht so Todd Hoffman und seine Crew: Die Männer wollen bis zum allerletzten Moment ausharren und schürfen, was das Zeug hält. Da die aktuellen Bodenproben äußerst vielversprechend sind, wähnt sich das Team nur eine Handbreit vom großen Ziel entfernt. Vielleicht liegt das Gold ja direkt zu ihren Füßen! Die bitterkalten Temperaturen erlauben jedoch nur noch ein Arbeitspensum von maximal fünf Stunden täglich, rund um die Mittagszeit. Früh am Morgen und in den Abendstunden ist der Boden komplett zugefroren.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.