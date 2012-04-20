Goldrausch in Alaska
Folge vom 20.04.2012: Feintuning
45 Min.Folge vom 20.04.2012
Seit drei Monaten schuften die Schatzsucher nun schon auf ihrem Claim und haben in dieser Zeit Tausende von Dollar für anfallende Reparaturen und schwere Maschinen ausgegeben. Jetzt scheinen sich die Investitionen auszuzahlen: Todd Hoffman und seine Kameraden sind endlich auf Gold gestoßen! Von ihrem großen Ziel sind sie trotzdem noch ein gutes Stück entfernt. 100 Unzen des wertvollen Edelmetalls sind letztendlich nötig, damit ihr Trip in die Wildnis nicht als finanzielles Fiasko endet. Doch um solche Mengen Gold zu schürfen, müssen die Glücksritter ihre Probleme mit der Waschanlage schnellsten in den Griff kriegen. Die Riffeln der riesigen Maschine füllen sich ständig mit Sand, und dadurch verlieren die Männer jeden Tag einen Haufen Geld.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.